Зеленский прокомментировал назначение Залужного послом Украины в Британии

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что бывший главком Вооруженных сил страны Валерий Залужный захотел сам заняться дипломатической работой. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский одобрил его кандидатуру на должность посла Украины в Великобритании. Залужному предстоит укреплять взаимоотношения с Великобританией, в том числе в военном плане, и вести «закулисную дипломатию» с Азией, Африкой и Латинской Америкой.

Зеленский снял Залужного с поста главкома из-за стагнации на фронте. В СМИ сообщалось, что Залужный мог бы стать главным соперником Зеленского на выборах президента. Согласно данным опроса, в ходе первого тура Залужный набрал бы 41 % голосов против 23,7 % у Зеленского, а во время второго тура – 67,5 % против 32,5 %.