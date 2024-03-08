Прямой эфир

Зеленский прокомментировал назначение Залужного послом Украины в Британии

08 марта 2024 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что бывший главком Вооруженных сил страны Валерий Залужный захотел сам заняться дипломатической работой. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский одобрил его кандидатуру на должность посла Украины в Великобритании. Залужному предстоит укреплять взаимоотношения с Великобританией, в том числе в военном плане, и вести «закулисную дипломатию» с Азией, Африкой и Латинской Америкой.

Зеленский снял Залужного с поста главкома из-за стагнации на фронте. В СМИ сообщалось, что Залужный мог бы стать главным соперником Зеленского на выборах президента. Согласно данным опроса, в ходе первого тура Залужный набрал бы 41 % голосов против 23,7 % у Зеленского, а во время второго тура – 67,5 % против 32,5 %.

# Международная политика # Валерий Залужный

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии на забастовку вышли работники аэропортов и железной дороги
07 марта 2024 17:45

В Германии на забастовку вышли работники аэропортов и железной дороги

В Праге фермеры засыпали навозом набережную и территорию у здания правительства
07 марта 2024 17:44

В Праге фермеры засыпали навозом набережную и территорию у здания правительства

Чешские фермеры заблокировали центр Праги
07 марта 2024 14:03

Чешские фермеры заблокировали центр Праги