Шанхай окутал густой смог. Власти объявили оранжевый уровень опасности

В регионе объявили оранжевый уровень опасности, гостей и жителей города призывают использовать маски, не проветривать помещения и по возможности отказаться от выхода на улицу. Синоптики прогнозируют, что такое явление станет не единственным бедствием. В ближайшие дни в городе выпадет снег, не исключен и ледяной дождь.