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Шанхай окутал густой смог. Власти объявили оранжевый уровень опасности

01 февраля 2024 06:14
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Густой туман накрыл Шанхай. В финансовом центре Китая приостановили работу некоторых видов общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шанхай окутал густой смог. Власти объявили оранжевый уровень опасности-1

В регионе объявили оранжевый уровень опасности, гостей и жителей города призывают использовать маски, не проветривать помещения и по возможности отказаться от выхода на улицу. Синоптики прогнозируют, что такое явление станет не единственным бедствием. В ближайшие дни в городе выпадет снег, не исключен и ледяной дождь.

# Природные явления # Новости Китая

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