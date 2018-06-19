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Шахтёры Украины устроили масштабный протест: рабочие требуют надлежащего финансирования

19 июня 2018 11:54
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Новости Украины. У здания Верховной Рады в эти минуты проходит масштабный протест шахтёров. Здесь собрались горняки со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шахтёры Украины устроили масштабный протест: рабочие требуют надлежащего финансирования-1

Рабочие требуют надлежащего финансирования угольной отрасли. В этом государственном секторе сложилась очень тяжёлая ситуация. Задолженность по зарплате перед шахтёрами государственных угледобывающих предприятий составляет без малого 29 миллионов долларов. Эта акция протеста далеко не первая. Крупная забастовка прошла в мае. Тогда работу прервали служащие шахты в Волынской области.

# Забастовка # Фотофакт

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