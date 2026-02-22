Белорус Головатюк выиграл золото на Кубке Содружества в Москве

Белорусские конькобежцы выиграли восемь медалей на международном турнире «Кубок Содружества» в Москве. Об этом сообщает НОК Беларуси в официальном Telegram-канале.

В финальный день Игнат Головатюк победил на дистанции 1500 метров за 1:48.44, а Егор Доморацкий стал вторым, уступив 0,14 секунды.

Ранее Головатюк одержал верх на дистанции 1000 метров, а Доморацкий был лучшим на дистанции 5000 метров. Виктор Руденко занял седьмое место.

В общей сложности белорусская команда закончила соревнования с четырьмя золотыми и 4 серебряными наградами. Далее атлеты отправятся в Коломну, где они примут участие в финале Кубка России, который пройдет с 5 по 7 марта.

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