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Серия загадочных смертей произошла в горах на западе Болгарии

11 февраля 2026 06:18
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В горах западной Болгарии – трагедия, которая потрясла страну и вызвала множество вопросов. За последнюю неделю там обнаружены тела шести человек. Прокуроры сравнивают дело с мистическим сериалом «Твин Пикс» – настолько странными оказались обстоятельства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серия загадочных смертей произошла в горах на западе Болгарии-2

Сначала у горного домика нашли троих погибших. Хижина, где они жили, вскоре была сожжена. Через неделю – новые жертвы – трое, включая 15-летнего подростка, обнаружены в автодоме. Все шестеро были связаны с общественной организацией по охране природы. Полиция говорит, что они патрулировали приграничные леса, помогали пограничникам. Внутри хижины нашли религиозные книги и баннеры.

Серия загадочных смертей произошла в горах на западе Болгарии-4

Ангел Папалезов, глава департамента криминальной полиции национальной полиции Болгарии:
Родственник одного из этих людей поделился с нами, что в течение последних месяца или двух в этом движении наблюдалась ужасная психическая нестабильность. Они впадали в отчаяние от реальности, от невозможности достижения целей, которые они поставили перед собой. Они не видели смысла продолжать свою деятельность.

Следствие рассматривает версии убийства или суицида. Но ясности пока нет. Загадка, которая тревожит болгарское общество, еще остается открытой.

# Новости Болгарии

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