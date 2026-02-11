Общий оборот логистических услуг в Китае в 2025-м достиг рекордных 50 трлн долларов

Общий оборот логистических услуг в Китае в 2025 году достиг огромной суммы – в более чем 50 триллионов долларов, увеличившись на 5,1 % в годовом исчислении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы данные Китайской федерации логистики и закупок. Практически весь рост логистики обеспечила промышленность – на ее долю приходится 82 % от всего совокупного объема. Кроме того, значительно вырос спрос на логистику в новых развивающихся отраслях, таких как производство промышленных роботов, автомобилей на новой энергии и углеродного волокна, сохранив двузначный прирост. За период 14-й пятилетки общий объем логистических услуг в стране ежегодно увеличивался в среднем на 5,7 %, опережая рост ВВП за те же периоды. Это вносит существенный вклад в поддержку реального сектора экономики.