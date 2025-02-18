«Серьезный разговор по всем вопросам». Итоги переговоров РФ и США

Российская делегация была представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым, помощником президента РФ Юрием Ушаковым и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Американскую делегацию возглавляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США Майк Уолтц и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

После нескольких лет без диалога в Эр-Рияде прошла встреча делегаций России и США. Обсуждались вопросы восстановления отношений, подготовку к проведению встречи лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, а также перспективы разрешения конфликта в Украине. Переговорный процесс начался в 10:30 по московскому времени и продлился 4,5 часа во дворце Дирия королевской семьи Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС.

Ушаков отметил, что переговоры были серьезные и стороны согласились учитывать интересы друг друга. Однако, по его словам, говорить о том, что позиции РФ и США сближаются, пока рано. Он подчеркнул, что сейчас сложно назвать конкретную дату встречи Путина и Трампа. Дмитриев добавил, что стороны начали диалог и обсудили дальнейшее экономическое сотрудничество и глобальные цены на энергоносители.

По словам же американской стороны, они договорились о создании групп переговорщиков на высоком уровне для обсуждения урегулирования конфликта в Украине и устранения «раздражителей» в отношениях.

При этом Москва видит нервозную реакцию западных стран на российско-американские контакты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.