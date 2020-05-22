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Сербия отменила тесты на коронавирус и двухнедельный карантин для въезжающих в страну

22 мая 2020 06:42
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Новости мира. Мир продолжает возвращаться к нормальной жизни. С 22 мая на территорию Сербии можно въезжать без обязательной сдачи тестов на COVID-19 и без прохождения двухнедельного карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сербия отменила тесты на коронавирус и двухнедельный карантин для въезжающих в страну-1

21 мая страна возобновила авиасообщение. Состоялись 12 международных рейсов. В ближайшее время планируется также восстановить полеты в столицы Черногории, Северной Македонии, а также Боснии и Герцеговины. Но путешествия проходят в условиях повышенных мер безопасности, сохраняется масочный режим. За два месяца простоя авиаотрасль страны потеряла порядка 80 миллионов евро.

# Коронавирус # Фотофакт

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