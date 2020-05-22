Сербия отменила тесты на коронавирус и двухнедельный карантин для въезжающих в страну

Новости мира. Мир продолжает возвращаться к нормальной жизни. С 22 мая на территорию Сербии можно въезжать без обязательной сдачи тестов на COVID-19 и без прохождения двухнедельного карантина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 мая страна возобновила авиасообщение. Состоялись 12 международных рейсов. В ближайшее время планируется также восстановить полеты в столицы Черногории, Северной Македонии, а также Боснии и Герцеговины. Но путешествия проходят в условиях повышенных мер безопасности, сохраняется масочный режим. За два месяца простоя авиаотрасль страны потеряла порядка 80 миллионов евро.