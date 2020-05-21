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В Сиднее автомобиль врезался в здание магазина: пострадали 12 человек

21 мая 2020 14:57
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Новости Австралии. В австралийском Сиднее легковой автомобиль протаранил здание магазина: пострадали 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сиднее автомобиль врезался в здание магазина: пострадали 12 человек-1

В Сиднее автомобиль врезался в здание магазина: пострадали 12 человек-3

В Сиднее автомобиль врезался в здание магазина: пострадали 12 человек-5

По предварительной информации, легковушка сначала врезалась в стоящую на светофоре машину, затем вылетела на тротуар и въехала в магазин. Водителя машины задержали.

В Сиднее автомобиль врезался в здание магазина: пострадали 12 человек-8

Местные правоохранители не связывают инцидент с терроризмом. Почти всем пострадавшим оказали медицинскую помощь прямо на месте происшествия.

# Авария # Фотофакт

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