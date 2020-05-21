В Сиднее автомобиль врезался в здание магазина: пострадали 12 человек

Новости Австралии. В австралийском Сиднее легковой автомобиль протаранил здание магазина: пострадали 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. В австралийском Сиднее легковой автомобиль протаранил здание магазина: пострадали 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, легковушка сначала врезалась в стоящую на светофоре машину, затем вылетела на тротуар и въехала в магазин. Водителя машины задержали.
Местные правоохранители не связывают инцидент с терроризмом. Почти всем пострадавшим оказали медицинскую помощь прямо на месте происшествия.