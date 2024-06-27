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Сенсация на Евро-2024: Грузия впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы

27 июня 2024 08:52
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Сборная Грузии обыграла команду Португалии со счетом 2:0 на чемпионате Европы по футболу. Об этом пишет РИА Новости.

Голами отличились Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. Счет в начале матча открыл Кварацхелия, бывший игрок московского «Локомотива» и казанского «Рубина». 

В 1/8 финала прошли чемпион Европы 2016 года Португалия и Турция. Сборная Грузии, впервые участвующая в крупном первенстве, прошла в плей-офф с третьего места. 

Грузины в 1/8 финала сыграют с Испанией, а португальцы – со Словенией. Первенство Европы продлится до 14 июля. 

# Футбол

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