Сенсация на Евро-2024: Грузия впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы

Сборная Грузии обыграла команду Португалии со счетом 2:0 на чемпионате Европы по футболу. Об этом пишет РИА Новости.

Голами отличились Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. Счет в начале матча открыл Кварацхелия, бывший игрок московского «Локомотива» и казанского «Рубина».

В 1/8 финала прошли чемпион Европы 2016 года Португалия и Турция. Сборная Грузии, впервые участвующая в крупном первенстве, прошла в плей-офф с третьего места.

Грузины в 1/8 финала сыграют с Испанией, а португальцы – со Словенией. Первенство Европы продлится до 14 июля.