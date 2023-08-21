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Эрдоган не знает, как долго Турция будет рассматривать заявку Швеции в НАТО

21 августа 2023 12:57
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что еще неизвестно, как скоро турецкий парламент будет рассматривать запрос Швеции на вступление в НАТО, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Швеция обязана выполнять свои обязательства и охранять улицы Стокгольма от посягательств на священные ценности. 

Заявки на вступление в Альянс подали Финляндия и Швеция, но обращение последней еще не получило окончательного одобрения. В последнее время в Швеции и Дании прошли акции по надругательству над Кораном, что вызвало резкое осуждение со стороны многих стран. Сообщается, что шведские власти приступят к пересмотру закона об общественном порядке.

 

# Международная политика

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