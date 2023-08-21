​WSJ: мощная система минирования РФ мешает контрнаступлению ВСУ

Новые российские системы минирования «Земледелие» катастрофически мешают контрнаступлению ВС Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет РИА Новости.

В публикации отмечается, что эти мощные системы способны выставить минные поля на расстоянии от 5 до 15 км. И речь идет только об одной из систем, которую задействуют ВС РФ, чтобы усеять поля минами. Такой подход российской стороны значительно усложняет контрнаступление, а также вынуждает украинских военных занимать такие позиции, где бойцы становятся легкой целью для авиации РФ и дронов.

Издание приводит слова украинского солдата, который заявляет, что каждый день подразделения теряют по саперу.

Принцип работы «Земледелия» напоминает реактивные системы залпового огня – для минирования полей используются реактивные снаряды. Система дает возможность фиксировать на электронной карте координаты падения снарядов и передавать эти данные.