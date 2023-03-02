Прямой эфир

Сенат США принял проект об обнародовании секретных данных о происхождении коронавируса

02 марта 2023 10:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В сенате Соединенных Штатов принят проект закона, согласно которому власти должны обнародовать секретную информацию о появлении COVID-19.

Сенат США принял проект об обнародовании секретных данных о происхождении коронавируса-1

Такую информацию озвучил сенатор от штата Миссури Джон Хоули, сообщает РИА Новости. По его словам, проект закона поддержал весь сенат. Граждане должны знать истину, отметил Хоули. 

Ранее руководитель Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй рассказал: по мнению организации, коронавирус имеет лабораторное происхождение, а пандемия началась с утечки вируса. 

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​Шольц: мир в Украине после прекращения поставок оружия не наступит
02 марта 2023 09:40

​Шольц: мир в Украине после прекращения поставок оружия не наступит

Венгерские парламентарии предложили наложить вето на возможное расширение НАТО
02 марта 2023 09:10

Венгерские парламентарии предложили наложить вето на возможное расширение НАТО

Шольц: Германия обучила более 3 тысяч украинских солдат
02 марта 2023 09:03

Шольц: Германия обучила более 3 тысяч украинских солдат