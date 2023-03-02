Сенат США принял проект об обнародовании секретных данных о происхождении коронавируса

В сенате Соединенных Штатов принят проект закона, согласно которому власти должны обнародовать секретную информацию о появлении COVID-19.

Такую информацию озвучил сенатор от штата Миссури Джон Хоули, сообщает РИА Новости. По его словам, проект закона поддержал весь сенат. Граждане должны знать истину, отметил Хоули.

Ранее руководитель Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй рассказал: по мнению организации, коронавирус имеет лабораторное происхождение, а пандемия началась с утечки вируса.