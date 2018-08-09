Прямой эфир

В Филадельфии неизвестный около 10 раз выстрелил из машины и скрылся

09 августа 2018 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Стрельба в американской Филадельфии. Злоумышленник открыл огонь по прохожим из окна автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Филадельфии неизвестный около 10 раз выстрелил из машины и скрылся-1

Он произвел порядка 10 выстрелов и скрылся с места происшествия. По предварительным данным, два человека погибли от полученных ранений. Еще четверо серьезно пострадали. Медики доставили травмированных в больницу. На месте ЧП работают правоохранители. Они пытаются установить личность и мотивы нападавшего.

# Стрельба в США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 350 человек
09 августа 2018 13:53

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 350 человек

1,5 тонны кокаина конфисковали таможенники в порту Антверпена
09 августа 2018 10:11

1,5 тонны кокаина конфисковали таможенники в порту Антверпена

Евросоюз намерен обязать Facebook, Twitter и Google удалять террористический контент
09 августа 2018 10:09

Евросоюз намерен обязать Facebook, Twitter и Google удалять террористический контент