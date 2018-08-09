В Филадельфии неизвестный около 10 раз выстрелил из машины и скрылся

Новости США. Стрельба в американской Филадельфии. Злоумышленник открыл огонь по прохожим из окна автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он произвел порядка 10 выстрелов и скрылся с места происшествия. По предварительным данным, два человека погибли от полученных ранений. Еще четверо серьезно пострадали. Медики доставили травмированных в больницу. На месте ЧП работают правоохранители. Они пытаются установить личность и мотивы нападавшего.