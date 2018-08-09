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Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 350 человек

09 августа 2018 13:53
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Новости Индонезии. Число жертв разрушительного землетрясения на индонезийском острове Ломбок выросло втрое. В списке жертв уже почти 350 человек (это не окончательная цифра), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 350 человек-1

По всему острову продолжаются поисково-спасательные операции. Специалисты до сих пор находят под руинами зданий выживших. Среди пострадавших около полутора тысяч местных жителей.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 350 человек-4

Тем временем сейсмологи фиксируют новые мощные подземные толчки. Последний, магнитудой 6,2, произошел ночью с 8 на 9 августа.

# Землетрясение # Фотофакт

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