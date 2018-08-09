Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 350 человек

Новости Индонезии. Число жертв разрушительного землетрясения на индонезийском острове Ломбок выросло втрое. В списке жертв уже почти 350 человек (это не окончательная цифра), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Число жертв разрушительного землетрясения на индонезийском острове Ломбок выросло втрое. В списке жертв уже почти 350 человек (это не окончательная цифра), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всему острову продолжаются поисково-спасательные операции. Специалисты до сих пор находят под руинами зданий выживших. Среди пострадавших около полутора тысяч местных жителей.
Тем временем сейсмологи фиксируют новые мощные подземные толчки. Последний, магнитудой 6,2, произошел ночью с 8 на 9 августа.