Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 350 человек

Новости Индонезии. Число жертв разрушительного землетрясения на индонезийском острове Ломбок выросло втрое. В списке жертв уже почти 350 человек (это не окончательная цифра), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всему острову продолжаются поисково-спасательные операции. Специалисты до сих пор находят под руинами зданий выживших. Среди пострадавших около полутора тысяч местных жителей.