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Семья рысей поселилась на крыше дома американца

03 июня 2019 08:38
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Новости США. Необычные соседи поселились на крыше дома американца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два года назад мужчина приобрел недвижимость в  штате Аризона. После чего обнаружил, что на крыше его дома живет семья рысей.

Семья рысей поселилась на крыше дома американца -1

Животные самостоятельно спускались, чтобы поиграть на заднем дворе. После того как детеныши подросли, семейство покинуло собственность американца, но год спустя одна рысь вернулась. Поскольку гостья была меньше по размеру, мужчина предположил, что это одна из дочек самки, которая выращивала потомство на крыше.

Семья рысей поселилась на крыше дома американца -4

Семья рысей поселилась на крыше дома американца -6

# Дикие животные # Фотофакт

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