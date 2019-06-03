В Бангкоке загорелся популярный у туристов рынок Чатучак: есть пострадавшие

Новости Тайланда. В Бангкоке загорелся популярный у туристов рынок Чатучак: известно как минимум о двух пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромный столб дыма было видно с расстояния в несколько километров. По предварительным данным, возгорание возникло возле одного из входов рынка, когда большинство посетителей уже ушли. Всех оставшихся экстренно эвакуировали. Огонь повредил 30 торговых точек. Причина возгорания устанавливается.

Отметим, Чатучак – крупнейший рынок Тайланда. Ежедневный поток покупателей составляет более 300 тысяч человек.