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В Австрии приведут к присяге нового канцлера: одобрен состав переходного правительства

03 июня 2019 08:10
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Новости Австрии. Президент Австрии одобрил состав переходного правительства. 3 июня к присяге приведут нового канцлера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стала бывший председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн.

В Австрии приведут к присяге нового канцлера: одобрен состав переходного правительства-1

К слову, она была назначена на должность еще на минувшей неделе, став первой женщиной на этом посту в истории Австрии. Бирляйн будет возглавлять переходное правительство до досрочных выборов, которые пройдут в сентябре.

Напомним, предыдущего канцлера президент Австрии отправил в отставку из-за того, что парламент вынес ему вотум недоверия.

В Австрии приведут к присяге нового канцлера: одобрен состав переходного правительства-4

# Международная политика # Бригитте Бирляйн # Фотофакт

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