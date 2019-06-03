В Австрии приведут к присяге нового канцлера: одобрен состав переходного правительства

Новости Австрии. Президент Австрии одобрил состав переходного правительства. 3 июня к присяге приведут нового канцлера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стала бывший председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн.

К слову, она была назначена на должность еще на минувшей неделе, став первой женщиной на этом посту в истории Австрии. Бирляйн будет возглавлять переходное правительство до досрочных выборов, которые пройдут в сентябре.

Напомним, предыдущего канцлера президент Австрии отправил в отставку из-за того, что парламент вынес ему вотум недоверия.