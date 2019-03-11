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Семья из России незадолго до гибели показала на видео самолёт, рухнувший в Эфиопии

11 марта 2019 09:17
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Новости России. В авиакатастрофе в Эфиопии погибли супруги из России. Перед крушением супруги опубликовали видео из аэропорта Аддис-Абебы.  

Видео было размещено на странице девушки в Instagram.  

Супруги с нетерпением ожидали предстоящее путешествие. «1,5 часа пересадки и летим в Кению», – так прокомментировала россиянка свое видео.  

Семья из России незадолго до гибели показала на видео самолёт, рухнувший в Эфиопии -1

Скриншоты из видео со страницы девушки в Instagram  

Из окон автобуса, в котором находились супруги, виден самолет, который вскоре после взлета потерпит крушение.

О своих поездках семья всегда рассказывала в соцсетях. Эта не стала исключением – пара вела видеоотчет и рассказывала, как проходит их дорога.

За день до трагедии девушка опубликовала пост, в котором отметила, что «ровно год назад мы ехали в Азию, теперь летим в Африку. А раньше казалось, что поездка в Москву уже подвиг. Это в очередной раз доказывает, что рамки и границы рисуем мы себе сами».

При крушении также погиб еще один россиянин – инструктор по прыжкам с парашютом.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 157 человек. Воздушное судно рухнуло спустя шесть минут после взлета. Причины крушения пока не названы.

Все подробности крушения читайте здесь.

На борту находились граждане более 30 стран. Среди погибших – трое россиян.

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# Авиакатастрофа # Екатерина Полякова # Александр Поляков

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