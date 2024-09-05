Сотрудники крупнейшего автоконцерна Германии вышли на протесты

Активисты считают, что фактически это признание компании банкротом. В руководстве проблему не отрицают. По словам финансового директора компании, в последние годы спрос сократился на 500 тысяч автомобилей, что повлекло ущерб в 10 миллиардов евро. Из-за отстающих показателей прибыли необходимость в прежнем количестве заводов отпала. Теперь тысячи сотрудников могут лишиться работы. Отмечу, на автоконцерн трудятся 700 тысяч человек по всему миру. Из них 300 тысяч – в Германии. В руководстве компании уже заявили, что могут расторгнуть соглашения с профсоюзами о сохранении рабочих мест.