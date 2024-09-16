Прямой эфир

Семена Слепакова внесли в реестр иноагентов РФ за антироссийские песни

16 сентября 2024 09:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министерство юстиции РФ внесло Семена Слепакова в список иностранных агентов за его антироссийские песни и стихи. Об этом пишет РИА Новости.

В документах говорится, что его песня под названием «Колыбельная» насмехается над гибелью российских солдат, а в ней также упоминается композиция «Нет вобле!».

При этом ранее Слепаков утверждал, что считает Израиль своей Родиной, и шутил о проведении референдумов в русскоязычных городах.

В апреле 2023 года он был признан иноагентом и обжаловал этот статус в Верховном суде. В июня он был подвергнут штрафу в размере 30 000 рублей за то, что не указал себя в своих публикациях в качестве иностранного агента.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Ураганный ветер и сильные ливни – страны Европы оказались под ударом шторма «Борис»
16 сентября 2024 09:02

Ураганный ветер и сильные ливни – страны Европы оказались под ударом шторма «Борис»

В центре Кёльна произошел взрыв
16 сентября 2024 08:55

В центре Кёльна произошел взрыв

Трамп вновь вошёл в заголовки мировых СМИ – что известно о покушении на кандидата в президенты США?
16 сентября 2024 08:49

Трамп вновь вошёл в заголовки мировых СМИ – что известно о покушении на кандидата в президенты США?