Ураганный ветер и сильные ливни – страны Европы оказались под ударом шторма «Борис», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых районах Чехии за несколько дней выпала 3-месячная норма осадков. Из-за наводнений, которые власти назвали сильнейшими за последние 30 лет, эвакуированы несколько десятков тысяч жителей. 250 тысяч домов остались без электричества. Тяжелая ситуация и на юго-западе Польши. Там в зону бедствия направлены армейские подразделения, которые вывозят людей на вертолетах и лодках.