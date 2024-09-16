Ураганный ветер и сильные ливни – страны Европы оказались под ударом шторма «Борис», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ураганный ветер и сильные ливни – страны Европы оказались под ударом шторма «Борис», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В некоторых районах Чехии за несколько дней выпала 3-месячная норма осадков. Из-за наводнений, которые власти назвали сильнейшими за последние 30 лет, эвакуированы несколько десятков тысяч жителей. 250 тысяч домов остались без электричества. Тяжелая ситуация и на юго-западе Польши. Там в зону бедствия направлены армейские подразделения, которые вывозят людей на вертолетах и лодках.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, который посетил пострадавшие районы, поручил правительству подготовить проект распоряжения о введении режима стихийного бедствия. В Румынии ветер повалил десятки деревьев, для движения закрыты многие шоссе. Сильные повреждения получили как минимум пять тысяч домов. Зоной бедствия назвали восточные районы власти Австрии. В Вене из-за подтопления были закрыты несколько линий метрополитена, а также автомагистрали вокруг города, остановлено движение поездов.