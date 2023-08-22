Секретарь СНБО: ВСУ готовы принять опытных иностранных пилотов F-16

Киев намерен пригласить на службу опытных зарубежных пилотов истребителей F-16, не служащих в Вооруженных силах своих стран, сообщает британская газета Times, передает РИА Новости.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в законодательстве страны нет положений, которые бы препятствовали привлечению иностранных пилотов к сотрудничеству с украинской стороной. Он выразил надежду, что пилоты западных ВВС добровольно согласятся принять активное участие в пилотировании истребителей F-16.

Ранее из администрации США пришло сообщение, что Вашингтон принял решение одобрить поставку Киеву из Дании и Нидерландов американских истребителей четвертого поколения F-16.