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Секретарь СНБО: ВСУ готовы принять опытных иностранных пилотов F-16

22 августа 2023 08:48
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Киев намерен пригласить на службу опытных зарубежных пилотов истребителей F-16, не служащих в Вооруженных силах своих стран, сообщает британская газета Times, передает РИА Новости.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, в законодательстве страны нет положений, которые бы препятствовали привлечению иностранных пилотов к сотрудничеству с украинской стороной. Он выразил надежду, что пилоты западных ВВС добровольно согласятся принять активное участие в пилотировании истребителей F-16. 

Ранее из администрации США пришло сообщение, что Вашингтон принял решение одобрить поставку Киеву из Дании и Нидерландов американских истребителей четвертого поколения F-16.

# Международная политика # Алексей Данилов

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