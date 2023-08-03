Секретарь СНБО Украины Данилов: у Киева никакого графика контрнаступления нет

Никто Украине не ставит сроки по части контрнаступательной операции ВСУ, никакого графика у Киева нет. Такое заявление сделал секретарь совета нацбезопасности страны Алексей Данилов, пишет РИА Новости.

По его словам, никто из вне Киеву ставить дедлайны не может. Обозначил Данилов, что в стране придерживаются натовской системы: руководители военных подразделений уполномочены самостоятельно принимать решения.

Говоря о ходе наступательной операции, секретарь назвал главным препятствием большое количество мин. Посетовал он на то, что, если раньше украинская армия могла преодолевать расстояния за счет техники, но сейчас крайне большое количество участков бойцам приходится проходить пешком.

Данилов признает, что наступление ВСУ продвигается медленнее, чем хотелось бы, но идет по плану. Он призывает запастись терпением, а видимые результаты анонсирует уже в августе-сентябре текущего года.