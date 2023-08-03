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ЮНЕСКО призывает запретить смартфоны в школах

03 августа 2023 06:10
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ЮНЕСКО призывает запретить смартфоны в школах. Специалисты считают, что чрезмерное использование цифровых возможностей негативно влияет на успеваемость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЮНЕСКО призывает запретить смартфоны в школах-1

А время, проведенное перед экраном, плохо сказывается на эмоциональной стабильности детей. Поэтому смартфоны в школах надо запретить, говорится в докладе ООН. Чтобы защитить детей от киберагрессии и повысить эффективность образования. Пока такие правила действуют во Франции и Италии. Ввести аналогичный запрет намерены Финляндия и Нидерланды.

# ЮНЕСКО # Фотофакт

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