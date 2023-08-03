Прямой эфир

Дональду Трампу предъявлено официальное обвинение

03 августа 2023 06:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Бывшему президенту США предъявлено официальное обвинение в преступлении против Штатов и их граждан. Сегодня Дональд Трамп обязан явиться в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональду Трампу предъявлено официальное обвинение-1

Его обвиняют в распространении недостоверной информации о выборах и попытке воспользоваться штурмом Капитолия, чтобы остаться у власти. Бывшего главу Белого дома привлекут к ответу за сговор с целью обмана, вмешательство в официальные процедуры и нарушение прав граждан. Это самое серьезное из предъявленного Трампу. Он назвал обвинения незаконными, Минюст – коррумпированным, а Байдена – жуликоватым.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ЮНЕСКО призывает запретить смартфоны в школах
03 августа 2023 06:10

ЮНЕСКО призывает запретить смартфоны в школах

Reuters: европейский ВПК испытывает дефицит кадров из-за конфликта в Украине
02 августа 2023 19:47

Reuters: европейский ВПК испытывает дефицит кадров из-за конфликта в Украине

Полицейские Португалии вышли на протесты во время визита Папы Римского
02 августа 2023 18:54

Полицейские Португалии вышли на протесты во время визита Папы Римского