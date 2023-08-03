Дональду Трампу предъявлено официальное обвинение

Новости США. Бывшему президенту США предъявлено официальное обвинение в преступлении против Штатов и их граждан. Сегодня Дональд Трамп обязан явиться в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его обвиняют в распространении недостоверной информации о выборах и попытке воспользоваться штурмом Капитолия, чтобы остаться у власти. Бывшего главу Белого дома привлекут к ответу за сговор с целью обмана, вмешательство в официальные процедуры и нарушение прав граждан. Это самое серьезное из предъявленного Трампу. Он назвал обвинения незаконными, Минюст – коррумпированным, а Байдена – жуликоватым.