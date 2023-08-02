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Reuters: европейский ВПК испытывает дефицит кадров из-за конфликта в Украине

02 августа 2023 19:47
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Европейские оружейные компании испытывают дефицит кадров. Причина тому – украинский конфликт. Об этом пишет информагентство Reuters, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Reuters: европейский ВПК испытывает дефицит кадров из-за конфликта в Украине-1

Нехватку специалистов в частности фиксируют польские и чешские производители. Они расширяют программы по набору и обучению новых сотрудников. Чтобы справиться с нехваткой кадров, компании пытаются предложить работникам наиболее выгодные условия труда. Тем не менее пока решить проблему с дефицитом специалистов не удалось. В результате оружейные компании не могут расширить производство из-за дефицита кадров.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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