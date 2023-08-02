Reuters: европейский ВПК испытывает дефицит кадров из-за конфликта в Украине

Нехватку специалистов в частности фиксируют польские и чешские производители. Они расширяют программы по набору и обучению новых сотрудников. Чтобы справиться с нехваткой кадров, компании пытаются предложить работникам наиболее выгодные условия труда. Тем не менее пока решить проблему с дефицитом специалистов не удалось. В результате оружейные компании не могут расширить производство из-за дефицита кадров.