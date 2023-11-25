Зеленский хочет одержать три победы в США и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность трех «побед» для сохранения помощи союзников и решения основных проблем. Первое – это взаимодействие с Конгрессом США, что является сложной задачей, но для получения помощи Украине нужно сделать все возможное. Об этом передает РИА Новости.

Второй задачей является привлечение помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро, хотя далеко не все страны ЕС готовы поддерживать этот пакет. Третьей задачей является проведение «открытого диалога» о вступлении Украины в ЕС.

Ранее, в западных СМИ отмечалось, что поддержка Зеленского уменьшается, и также идет обсуждение последствий заключения мирного соглашения с Россией.