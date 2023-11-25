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Кризис на украинско-польской границе обостряется – фермеры забаррикадировали погранпереход на юге страны

25 ноября 2023 07:42
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Кризис на украинско-польской границе обостряется. К забастовке грузоперевозчиков присоединились польские фермеры. Они забаррикадировали один из погранпереходов на юге страны. Очередь фур у КПП растянулась на 30 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кризис на украинско-польской границе обостряется – фермеры забаррикадировали погранпереход на юге страны-1

Аграрии требуют от правительства снижения сельскохозяйственного налога и выделения из бюджета субсидий для развития сектора на европейском рынке. Протестующие заверяют о серьезности и продолжительности своих мотивов.

Кризис на украинско-польской границе обостряется – фермеры забаррикадировали погранпереход на юге страны-4

Напомним, уже три недели продолжается блокировка грузов на польско-украинских рубежах. Под угрозой оказались поставки в Украину лекарств, продовольственных товаров и топлива. Ранее сообщалось, что на границе «застряла» и продукция военного назначения. Киев требует от Варшавы незамедлительно принять меры, однако польские власти отказываются выходить на прямые переговоры с бастующими.

Двое дальнобойщиков умерли в очереди на польско-украинской границе.

# Международная политика # Фотофакт

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