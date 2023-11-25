Кризис на украинско-польской границе обостряется. К забастовке грузоперевозчиков присоединились польские фермеры. Они забаррикадировали один из погранпереходов на юге страны. Очередь фур у КПП растянулась на 30 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии требуют от правительства снижения сельскохозяйственного налога и выделения из бюджета субсидий для развития сектора на европейском рынке. Протестующие заверяют о серьезности и продолжительности своих мотивов.