Испания выделит более 2 млрд евро на борьбу с последствиями засухи

Новости Испании. Непредвиденные траты: Испания выделит более 2 миллиарда евро на борьбу с последствиями засухи. Большая часть суммы будет направлена непосредственно на помощь животноводам и фермерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее они устроили массовые протесты, в ходе которых призвали правительство обратить внимание на проблему падения доходов. Засуха оставила аграриев фактически без работы. И это тот редкий случай, когда руководство страны пошло навстречу, не дожидаясь волны протестов и беспорядков.