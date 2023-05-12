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Испания выделит более 2 млрд евро на борьбу с последствиями засухи

12 мая 2023 12:50
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Новости Испании. Непредвиденные траты: Испания выделит более 2 миллиарда евро на борьбу с последствиями засухи. Большая часть суммы будет направлена непосредственно на помощь животноводам и фермерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Испания выделит более 2 млрд евро на борьбу с последствиями засухи-1

Ранее они устроили массовые протесты, в ходе которых призвали правительство обратить внимание на проблему падения доходов. Засуха оставила аграриев фактически без работы. И это тот редкий случай, когда руководство страны пошло навстречу, не дожидаясь волны протестов и беспорядков.  

# Сельское хозяйство # Новости Испании # Фотофакт

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