Прямой эфир

США готовятся к массовому притоку мигрантов-нелегалов из Мексики

12 мая 2023 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США готовятся к массовому притоку мигрантов-нелегалов из Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Срок действия «раздела 42» истек, а это значит, что американские власти больше не могут депортировать людей под предлогом борьбы с коронавирусом.  

США готовятся к массовому притоку мигрантов-нелегалов из Мексики-1

И пока в Штатах ищут новый повод для отказа в приеме беженцев, те ловят момент. Пешком, на поездах и даже вплавь мигранты спешат к границе Штатов. Правда, из-за сильного течения добраться до американской мечты смогли не все. Тем не менее пограничные службы США фиксируют свыше 10 тысяч случаев незаконного пересечения рубежей страны за сутки.  

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Испания выделит более 2 млрд евро на борьбу с последствиями засухи
12 мая 2023 12:50

Испания выделит более 2 млрд евро на борьбу с последствиями засухи

В подмосковном Дзержинском загорелся склад с покрышками
12 мая 2023 12:42

В подмосковном Дзержинском загорелся склад с покрышками

Минобороны РФ: бойцы ВСУ предприняли 26 попыток атак на соледарском направлении
12 мая 2023 12:28

Минобороны РФ: бойцы ВСУ предприняли 26 попыток атак на соледарском направлении