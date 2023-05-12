США готовятся к массовому притоку мигрантов-нелегалов из Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Срок действия «раздела 42» истек, а это значит, что американские власти больше не могут депортировать людей под предлогом борьбы с коронавирусом.

И пока в Штатах ищут новый повод для отказа в приеме беженцев, те ловят момент. Пешком, на поездах и даже вплавь мигранты спешат к границе Штатов. Правда, из-за сильного течения добраться до американской мечты смогли не все. Тем не менее пограничные службы США фиксируют свыше 10 тысяч случаев незаконного пересечения рубежей страны за сутки.