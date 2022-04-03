«Сегодня я стал нищим». Французы недовольны экономическими проблемами страны

Сегодня белорусы, в отличие от европейцев, не думают, как пережить холода, хватит ли денег, чтобы оплатить счет за газ и вообще, хватит ли газа на всех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще подсолнечного масла, мяса, макарон, круп и дальше по списку. К чему приводят санкции – в сюжете Яны Шипко.

У Макрона на фоне таких панических настроений все отнюдь не как по маслу. Грядут президентские выборы. Французский лидер продолжает играть роль активного посредника в украинском конфликте, а сами французы поддерживали санкции, пока они не ударили по собственному кошельку.

Я понимаю, что вы мне хотите рассказать про Украину и про Путина. Легко сказать, снизьте температуру дома на 2-3 градуса. Не надо мне это говорить, я это уже сделал. Это ужасно, мсье президент, ходить в магазин. Ужасно заправляться. Скажу вам честно, у меня была зарплата, которая позволяла мне жить достойно. Я мог откладывать с зарплаты деньги, я мог поехать в отпуск. Сегодня я стал нищим.

Последние опросы показали, что внутренние проблемы и экономика вновь вышли на первый план для жителей Франции. Электрик Люк ле Кере живет в 80 километрах от Парижа. Фургон – его кормилец. Теперь заправить бак обходится в 90 евро, а это полтысячи за дизельное топливо в месяц. Всего полгода назад стоило это на треть дешевле.