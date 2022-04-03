Пятеро покупателей подрались из-за него. В Германии сильный дефицит подсолнечного масла
Сегодня белорусы, в отличие от европейцев, не думают, как пережить холода, хватит ли денег, чтобы оплатить счет за газ и вообще, хватит ли газа на всех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще подсолнечного масла, мяса, макарон, круп и дальше по списку.
Дефицит ушел из нашей жизни и лексикона, а вот европейцам придется с ним познакомиться. В Германии цены на некоторые товары выросли на 40 %. В магазинах перебои с поставками продуктов. В Британии прошли акции протеста против повышения цен на электричество. С 1 апреля счета выросли почти вдвое.
К чему приводят санкции в сюжете – Яны Шипко.
Фирменная картошка фри исчезла из меню самой известной пивоварни Кельна. И это не первоапрельская шутка, сетует владелец заведения. Для бесперебойной работы кухни здесь нужно 100 литров подсолнечного масла в сутки. Сейчас заказать такое количество невозможно. На гарнир гостям остается обычный картофель и пюре.
А вот удовлетворить аппетиты в супермаркетах не так просто. Под Штутгартом пятеро покупателей хотели приобрести сразу 30 литров подсолнечного масла!
Кассиры навстречу не пошли. Разнимать не поделивших дефицитный товар немцев пришлось с помощью полиции.
Здесь у нас был сахар, здесь у нас была мука. Масла нет растительного. Никакого. Стоит, что по одной бутылке можно брать только. И цена, кстати, 1,79 евро, а в прошлом году 1,10 евро оно стоило.
Рядом с полупустыми полками – объявления об ограничении продажи муки и масла в одни руки. Но это только подогревает ажиотаж. Урвать лишнюю бутылку масла за счастье и для французов.
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