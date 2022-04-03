Пятеро покупателей подрались из-за него. В Германии сильный дефицит подсолнечного масла

Сегодня белорусы, в отличие от европейцев, не думают, как пережить холода, хватит ли денег, чтобы оплатить счет за газ и вообще, хватит ли газа на всех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще подсолнечного масла, мяса, макарон, круп и дальше по списку.

Дефицит ушел из нашей жизни и лексикона, а вот европейцам придется с ним познакомиться. В Германии цены на некоторые товары выросли на 40 %. В магазинах перебои с поставками продуктов. В Британии прошли акции протеста против повышения цен на электричество. С 1 апреля счета выросли почти вдвое.