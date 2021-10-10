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Ливан полностью остался без электричества. Перебои могут затянуться на 2 недели

10 октября 2021 12:02
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Новости Ливана. Ливан полностью остался без электричества. 9 октября произошли перебои в работе двух крупнейших электростанций страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ливан полностью остался без электричества. Перебои могут затянуться на 2 недели-1

Как отметил представитель госэлектрокомпании, функционирование прекращено из-за задержки поставок мазута из Объединенных Арабских Эмиратов. Правительство уже выделило средства на экстренную закупку топлива, однако окончательно это не решит проблему. По прогнозам экспертов, перебои в электроснабжении могут затянуться еще на две недели.  

Ливан полностью остался без электричества. Перебои могут затянуться на 2 недели-4

Напомним, из-за проблем с поставками снабжение ливанцев в летний период и так было сокращено до четырех часов. Кризис обострился после того, как в августе отменили субсидии на горюче-смазочные материалы, что спровоцировало протесты и длинные очереди у заправок. В ответ власти лишь подняли цены на горюче-смазочные материалы на 15 %.  

# Электроснабжение # Фотофакт

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