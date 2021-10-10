Ливан полностью остался без электричества. Перебои могут затянуться на 2 недели

Новости Ливана. Ливан полностью остался без электричества. 9 октября произошли перебои в работе двух крупнейших электростанций страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил представитель госэлектрокомпании, функционирование прекращено из-за задержки поставок мазута из Объединенных Арабских Эмиратов. Правительство уже выделило средства на экстренную закупку топлива, однако окончательно это не решит проблему. По прогнозам экспертов, перебои в электроснабжении могут затянуться еще на две недели.