Более 3 тысяч кандидатов. В Ираке стартовали досрочные парламентские выборы

Новости Ирака. Досрочные парламентские выборы проходят в Ираке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открыто около 55 тысяч избирательных участков.

Граждане смогут поддержать более 3 тысяч кандидатов, в том числе почти 1 000 женщин, суммарно из 109 партий. Находившееся в последние месяцы под угрозой срыва общенациональное голосование, которое изначально должно было состояться 6 июня, проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности. В частности, в стране закрыты все пограничные переходы и аэропорты.