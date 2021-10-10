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Более 3 тысяч кандидатов. В Ираке стартовали досрочные парламентские выборы

10 октября 2021 11:54
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Новости Ирака. Досрочные парламентские выборы проходят в Ираке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открыто около 55 тысяч избирательных участков.

Более 3 тысяч кандидатов. В Ираке стартовали досрочные парламентские выборы-1

Граждане смогут поддержать более 3 тысяч кандидатов, в том числе почти 1 000 женщин, суммарно из 109 партий. Находившееся в последние месяцы под угрозой срыва общенациональное голосование, которое изначально должно было состояться 6 июня, проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности. В частности, в стране закрыты все пограничные переходы и аэропорты.  

# Выборы # Фотофакт

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