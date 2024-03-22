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Два человека пострадали при падении воздушного шара в США

22 марта 2024 08:48
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Два человека пострадали при падении воздушного шара в американском штате Миннесота. Это произошло, когда его пилот пытался приземлиться в поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека пострадали при падении воздушного шара в США-1

Внезапный порыв ветра швырнул шар на линии электропередачи. В результате столкновения корзина, в которой находились три человека, оторвалась и упала с высоты девяти метров возле проходящего рядом оживленного шоссе. После возник пожар. Пилот и двое пассажиров успели выбраться. Сам воздушный шар был позже найден в трех километрах от места происшествия. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование причин ЧП.

# ЧП # Новости США

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