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Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана

22 мая 2023 10:48
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Территория Азербайджана, которую готов признать Ереван, включает Нагорный Карабах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

Он также отметил необходимость обсуждения вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в формате Баку – Степанакерт. Пашинян выразил надежду на скорейшее согласование мирного договора с Азербайджаном, но не считает вероятным его подписание на предстоящей встрече с Ильханом Алиевым в Москве 25 мая. 

Он также подчеркнул необходимость создания гарантий, чтобы предотвратить продолжение политики этнических чисток и геноцида в отношении армян Карабаха. 

 

# Международная политика # Никол Пашинян

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