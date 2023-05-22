Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах территорией Азербайджана

Территория Азербайджана, которую готов признать Ереван, включает Нагорный Карабах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

Он также отметил необходимость обсуждения вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в формате Баку – Степанакерт. Пашинян выразил надежду на скорейшее согласование мирного договора с Азербайджаном, но не считает вероятным его подписание на предстоящей встрече с Ильханом Алиевым в Москве 25 мая.

Он также подчеркнул необходимость создания гарантий, чтобы предотвратить продолжение политики этнических чисток и геноцида в отношении армян Карабаха.