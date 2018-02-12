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«Саратовские авиалинии» решили приостановить эксплуатацию самолетов АН-148

12 февраля 2018 12:43
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Новости России. Россия скорбит по жертвам авиакатастрофы. Она оборвала жизни 71 человека. В Оренбургской области объявлен траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соболезнования родным и близким погибших выразил Президент Беларуси.

Напомним, АН-148 разбился накануне. «Саратовские авиалинии», которым принадлежало воздушное судно, приняли решение приостановить эксплуатацию самолетов такого типа, которых в парке перевозчика насчитывается шесть. Полеты будут возобновлены лишь после выяснения причин катастрофы. Между тем, стало известно, что спасатели обнаружили, предположительно, бортовой самописец. Над идентификацией прибора сейчас работают специалисты. Поиски продолжаются.

Крушение самолёта Ан-148 попало на камеру видеонаблюдения

«Саратовские авиалинии» решили приостановить эксплуатацию самолетов АН-148 -1

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации:
Радиус разброса фрагментов самолета составляет не менее одного километра. Криминалисты приступили к осмотру с применением новейшей криминалистической техники с учетом большой площади. Для осмотра с воздуха используется квадрокоптер. Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы в том числе: погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий.

«Саратовские авиалинии» решили приостановить эксплуатацию самолетов АН-148 -4

На административных зданиях в Орске 12 февраля приспущены флаги. В воздушной гавани установлена мемориальная табличка с именами погибших. Жители несут цветы, свечи и игрушки в центр города к фотографии самолета с надписью «Москва-Орск».

«Саратовские авиалинии» решили приостановить эксплуатацию самолетов АН-148 -7

Дмитрий, житель Орска (Россия):
Я пришел сюда почтить память погибших, наших орчан. Царство им небесное.

Психологическую помощь родным и близким жертв крушения оказывают медики.

# Фотофакт # Светлана Петренко # Крушение пассажирского самолета в Подмосковье

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