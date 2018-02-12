«Саратовские авиалинии» решили приостановить эксплуатацию самолетов АН-148

Новости России. Россия скорбит по жертвам авиакатастрофы. Она оборвала жизни 71 человека. В Оренбургской области объявлен траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соболезнования родным и близким погибших выразил Президент Беларуси.

Напомним, АН-148 разбился накануне. «Саратовские авиалинии», которым принадлежало воздушное судно, приняли решение приостановить эксплуатацию самолетов такого типа, которых в парке перевозчика насчитывается шесть. Полеты будут возобновлены лишь после выяснения причин катастрофы. Между тем, стало известно, что спасатели обнаружили, предположительно, бортовой самописец. Над идентификацией прибора сейчас работают специалисты. Поиски продолжаются.

Крушение самолёта Ан-148 попало на камеру видеонаблюдения