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Крушение самолёта Ан-148 попало на камеру видеонаблюдения

12 февраля 2018 09:27
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Новости России. Камера видеонаблюдения частного дома зафиксировала момент крушения самолёта Ан-148.

Запись опубликована на YouTube-канале. На кадрах можно увидеть взрыв.

Крушение самолёта Ан-148 попало на камеру видеонаблюдения-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ВЕСТИ СЛАВЯН

Самолёт Ан-148 упал в Раменском районе. На борту находился 71 человек. Катастрофа произошла днем 11 февраля. Через несколько минут после вылета из Домодедово самолёт исчез с радаров.

Поисково-спасательная операция в зоне крушения продолжается.

Возбуждено уголовное дело.

Стало известно, что на борту самолёта находилось трое детей.

Младшему было 5 лет – здесь подробнее.

# Владимир Пучков # Крушение пассажирского самолета в Подмосковье

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