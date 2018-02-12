Крушение самолёта Ан-148 попало на камеру видеонаблюдения

Запись опубликована на YouTube-канале . На кадрах можно увидеть взрыв.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ВЕСТИ СЛАВЯН

Самолёт Ан-148 упал в Раменском районе. На борту находился 71 человек. Катастрофа произошла днем 11 февраля. Через несколько минут после вылета из Домодедово самолёт исчез с радаров.

Поисково-спасательная операция в зоне крушения продолжается.

Возбуждено уголовное дело.

Стало известно, что на борту самолёта находилось трое детей.