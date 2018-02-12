Крушение самолёта Ан-148 попало на камеру видеонаблюдения

Новости России. Камера видеонаблюдения частного дома зафиксировала момент крушения самолёта Ан-148.
Запись опубликована на YouTube-канале. На кадрах можно увидеть взрыв.
Новости России. Камера видеонаблюдения частного дома зафиксировала момент крушения самолёта Ан-148.
Запись опубликована на YouTube-канале. На кадрах можно увидеть взрыв.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ВЕСТИ СЛАВЯН
Самолёт Ан-148 упал в Раменском районе. На борту находился 71 человек. Катастрофа произошла днем 11 февраля. Через несколько минут после вылета из Домодедово самолёт исчез с радаров.
Поисково-спасательная операция в зоне крушения продолжается.
Возбуждено уголовное дело.
Стало известно, что на борту самолёта находилось трое детей.
Младшему было 5 лет – здесь подробнее.