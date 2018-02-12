В радиусе авиакатастрофы АН-148 ведутся поисковые работы. Опубликовано видео с места событий

Новости России. Самолет, следовавший из Москвы в Орск, разбился накануне днем спустя десять минут после вылета из Домодедово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Самолет, следовавший из Москвы в Орск, разбился накануне днем спустя десять минут после вылета из Домодедово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крушение самолёта Ан-148 попало на камеру видеонаблюдения (подробности).
Сергей Краевой, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации:
К великому сожалению, все находившиеся на борту погибли. Министерство здравоохранения выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Психологическую помощь родным и близким погибших оказывают медики. Семьям жертв власти выплатят по миллиону рублей. 12 февраля объявлено днем траура.