Появилась запись переговоров авиадиспетчеров, пытавшихся установить связь с Ан-148

Новости России. В интернете появилась 30-минутная запись переговоров авиадиспетчеров, которые вызывали Ан-148.

На записи диспетчеры обращаются к экипажу самолёта и не получают ответ.

«Саратов-703, Москва вас зовет и зовет», – говорит один из сотрудников аэропорта.

Авиакатастрофа произошла недалеко от аэропорта «Домодедово» 11 февраля. Ан-148 следовал по маршруту Москва – Орск. Самолёт исчез с радаров спустя пару минут после начала полёта. По последней информации, большинство пассажиров были из Оренбургской области России.

На YouTube опубликовали видео падения самолёта.

На кадрах можно увидеть взрыв – подробности здесь.