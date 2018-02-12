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Появилась запись переговоров авиадиспетчеров, пытавшихся установить связь с Ан-148

12 февраля 2018 12:33
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Новости России. В интернете появилась 30-минутная запись переговоров авиадиспетчеров, которые вызывали Ан-148.

На записи диспетчеры обращаются к экипажу самолёта и не получают ответ.

«Саратов-703, Москва вас зовет и зовет», – говорит один из сотрудников аэропорта.

Авиакатастрофа произошла недалеко от аэропорта «Домодедово» 11 февраля. Ан-148 следовал по маршруту Москва – Орск. Самолёт исчез с радаров спустя пару минут после начала полёта. По последней информации, большинство пассажиров были из Оренбургской области России.

На YouTube опубликовали видео падения самолёта.

На кадрах можно увидеть взрыв – подробности здесь.

# Крушение пассажирского самолета в Подмосковье

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