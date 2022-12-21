Сборную Аргентины по футболу эвакуировали на вертолёте в Буэнос-Айресе

Новости Аргентины. В Аргентине празднование победы футбольной сборной на чемпионате мира переросло в массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Буэнос-Айресе царили настоящий хаос и беззаконие. Футбольные фанаты громили и грабили магазины, пытались ворваться в банки. Из разных районов столицы поступали сообщения о подожженных машинах. Утихомирить бушующих болельщиков не сразу удалось даже прибывшему на место погромов полицейскому спецназу. Местные СМИ сообщили о десятках пострадавших.