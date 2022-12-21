Прямой эфир

Сборную Аргентины по футболу эвакуировали на вертолёте в Буэнос-Айресе

21 декабря 2022 08:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. В Аргентине празднование победы футбольной сборной на чемпионате мира переросло в массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сборную Аргентины по футболу эвакуировали на вертолёте в Буэнос-Айресе-1

В Буэнос-Айресе царили настоящий хаос и беззаконие. Футбольные фанаты громили и грабили магазины, пытались ворваться в банки. Из разных районов столицы поступали сообщения о подожженных машинах. Утихомирить бушующих болельщиков не сразу удалось даже прибывшему на место погромов полицейскому спецназу. Местные СМИ сообщили о десятках пострадавших.

Сборную Аргентины по футболу эвакуировали на вертолёте в Буэнос-Айресе-4

В Аргентине в честь победы на мировом чемпионате 20 декабря был объявлен выходной. В Буэнос-Айресе встретить футбольную команду собрались миллионы. В целях безопасности власти отменили традиционный проезд спортсменов на автобусе с открытым верхом по центральным улицам, самих игроков эвакуировали на вертолете.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Новости Аргентины # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дым окутал север Индии – в страну пришла зима
21 декабря 2022 07:09

Дым окутал север Индии – в страну пришла зима

Bloomberg: ограничение цен на газ грозит ростом энергокризиса
21 декабря 2022 06:57

Bloomberg: ограничение цен на газ грозит ростом энергокризиса

В Турции стали реже покупать сыр и творог – за год молоко подорожало на 300%
20 декабря 2022 19:44

В Турции стали реже покупать сыр и творог – за год молоко подорожало на 300%