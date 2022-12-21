Сборную Аргентины по футболу эвакуировали на вертолёте в Буэнос-Айресе

Новости Аргентины. В Аргентине празднование победы футбольной сборной на чемпионате мира переросло в массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. В Аргентине празднование победы футбольной сборной на чемпионате мира переросло в массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Буэнос-Айресе царили настоящий хаос и беззаконие. Футбольные фанаты громили и грабили магазины, пытались ворваться в банки. Из разных районов столицы поступали сообщения о подожженных машинах. Утихомирить бушующих болельщиков не сразу удалось даже прибывшему на место погромов полицейскому спецназу. Местные СМИ сообщили о десятках пострадавших.
В Аргентине в честь победы на мировом чемпионате 20 декабря был объявлен выходной. В Буэнос-Айресе встретить футбольную команду собрались миллионы. В целях безопасности власти отменили традиционный проезд спортсменов на автобусе с открытым верхом по центральным улицам, самих игроков эвакуировали на вертолете.
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