Наводнение в Малайзии. Люди остались без связи и продуктов питания

Новости Малайзии. Пять человек, в том числе один ребенок, погибли при масштабных наводнениях в Малайзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне стихийного бедствия оказались пять штатов страны. Там вода залила десятки населенных пунктов, дороги, мосты и поля. Люди остались без связи и продуктов питания. Власти развернули масштабную операцию по эвакуации местных жителей. Во временные центры были доставлены около 60 тысяч человек. По словам синоптиков, в ближайшие дни ждать улучшения ситуации не стоит.