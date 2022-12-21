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Наводнение в Малайзии. Люди остались без связи и продуктов питания

21 декабря 2022 09:07
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Новости Малайзии. Пять человек, в том числе один ребенок, погибли при масштабных наводнениях в Малайзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в Малайзии. Люди остались без связи и продуктов питания-1

В зоне стихийного бедствия оказались пять штатов страны. Там вода залила десятки населенных пунктов, дороги, мосты и поля. Люди остались без связи и продуктов питания. Власти развернули масштабную операцию по эвакуации местных жителей. Во временные центры были доставлены около 60 тысяч человек. По словам синоптиков, в ближайшие дни ждать улучшения ситуации не стоит.

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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