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Два человека погибли в результате землетрясения в Калифорнии

21 декабря 2022 08:58
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Новости США. Два человека погибли, 11 пострадали при мощном землетрясении в Калифорнии. Повреждены десятки домов, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Два человека погибли в результате землетрясения в Калифорнии-1

Специалисты сейчас выясняют, насколько они безопасны и можно ли в них жить дальше. Из-за повреждения покрытия закрыты несколько дорог. Без воды и электричества оказались более 70 тысяч человек. В пострадавших районах возник дефицит бензина, так как почти все заправки закрыты. Власти штата сейчас оценивают масштабы разрушений и подсчитывают ущерб от землетрясения.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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