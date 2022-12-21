Два человека погибли в результате землетрясения в Калифорнии

Новости США. Два человека погибли, 11 пострадали при мощном землетрясении в Калифорнии. Повреждены десятки домов, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Специалисты сейчас выясняют, насколько они безопасны и можно ли в них жить дальше. Из-за повреждения покрытия закрыты несколько дорог. Без воды и электричества оказались более 70 тысяч человек. В пострадавших районах возник дефицит бензина, так как почти все заправки закрыты. Власти штата сейчас оценивают масштабы разрушений и подсчитывают ущерб от землетрясения.