Санкции против «Беларуськалия» дали обратный эффект. Как ограничения отразились на литовской экономике?

Санкции против «Беларуськалия» не только не принесли ожидаемого результата, но и дали обратный эффект. Это констатировали в МИД Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в ведомстве, надежды на то, что санкции ударят по кошельку белорусского производителя удобрений, не оправдались, а обрели обратный эффект. Действия литовских властей сработали словно рекламная акция, они спровоцировали рост цен нашей калийной продукции, тем самым увеличив и доходы самого «Беларуськалия».

Илона Волынец, СТВ:

Но и это еще не все. Вся эта история обернулась рикошетом. Убытки литовских грузоперевозчиков превысят 100 миллионов евро в год. Все из-за продовольственного эмбарго Минска на товары из стран, которые проводят недружественную политику в отношении нашей страны. В очередной раз страны Евросоюза доказали, что их решения против Беларуси в первую очередь бьют по ним же.