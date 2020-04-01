На пожаре в жилом доме Нью-Йорка погибли 4 человека

Новости США. Крупный пожар вспыхнул в жилом доме Нью-Йорка: погибли 4 человека, ещё один пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Крупный пожар вспыхнул в жилом доме Нью-Йорка: погибли 4 человека, ещё один пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошёл в районе Бронкс. По предварительной информации, пламя возникло на последнем этаже 6-этажного здания. Известно, что погибшие отравились продуктами горения.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.