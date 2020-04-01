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На пожаре в жилом доме Нью-Йорка погибли 4 человека

01 апреля 2020 12:19
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Новости США. Крупный пожар вспыхнул в жилом доме Нью-Йорка: погибли 4 человека, ещё один пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На пожаре в жилом доме Нью-Йорка погибли 4 человека-1

Инцидент произошёл в районе Бронкс. По предварительной информации, пламя возникло на последнем этаже 6-этажного здания. Известно, что погибшие отравились продуктами горения.

На пожаре в жилом доме Нью-Йорка погибли 4 человека-4

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.  

На пожаре в жилом доме Нью-Йорка погибли 4 человека-7

# Пожар # Фотофакт

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