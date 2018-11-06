Самым грязным городом Европы признан македонский Тетово

Новости мира. Рейтинг самых загрязненных европейских городов опубликовали экологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Рейтинг самых загрязненных европейских городов опубликовали экологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На первом месте оказался македонский Тетово с индексом загрязнения более 97 пунктов. Второе и третье места получили Неаполь и Скопье, получив индекс 84 и 82 пункта соответственно.
В десятку городов с плохой экологией также вошли Тирана, Турин, Бухарест, Сараево, Краков, Пловдив и Киев. А самыми благоприятными для проживания стали Хельсинки, Рейкьявик и Цюрих.