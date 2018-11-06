На пожаре в частном доме в Кемеровской области погибли 8 человек

Новости России. Пожар в жилом доме в Кемеровской области России стал причиной гибели 8 человек. Шестеро из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в городе Юрга. Несмотря на то, что пожарные оперативно прибыли на вызов и потушили огонь всего за час, жертв избежать не удалось. Выжила лишь одна женщина.