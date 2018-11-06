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На пожаре в частном доме в Кемеровской области погибли 8 человек

06 ноября 2018 08:21
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Новости России. Пожар в жилом доме в Кемеровской области России стал причиной гибели 8 человек. Шестеро из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пожаре в частном доме в Кемеровской области погибли 8 человек-1

Трагедия произошла в городе Юрга. Несмотря на то, что пожарные оперативно прибыли на вызов и потушили огонь всего за час, жертв избежать не удалось. Выжила лишь одна женщина.

На пожаре в частном доме в Кемеровской области погибли 8 человек-4

Позже она скончалась в больнице. Причины возгорания пока не известны. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

# Пожар в доме # Фотофакт

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