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В колледже Камеруна похитили более 80 человек

06 ноября 2018 09:11
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Новости Африки. Более 80 человек были похищены в Камеруне. Инцидент произошел в городе Баменда на северо-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В колледже Камеруна похитили более 80 человек -1

Вооруженные люди ворвались в спальню одного из местных колледжей, силой вывели 79 учащихся и двоих служащих, а затем увезли их в неизвестном направлении.

Власти бросили все силы на поиски людей. Есть вероятность, что в нападении замешаны сепаратисты из числа англоязычного меньшинства, которые проживают в регионе.

# Захват заложников # Фотофакт

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