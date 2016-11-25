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Самый масштабный салют в истории прошел в Перу: полиция уничтожила 21 тонну петард и фейерверков

25 ноября 2016 13:07
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Новости Перу. Полиция Перу устроила один из самых масштабных контролируемых салютов в истории страны. Здесь была уничтожена 21 тонна петард и фейерверков.

15 лет назад при пожаре на одной из фабрик по производству огненных забав в Перу погибли 300 человек. Реакцией правительства на это стал строгий закон, регламентирующий производство и хранение такой продукции. Его нарушители и лишились товара. Его вывезли высоко в горы и сожгли в присутствии сотен военных и полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# фейерверк

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